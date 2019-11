Piazza Garibaldi: uomo sgozzato con una bottiglia

ALESSANDRIA - Riverso in una pozza di sangue nel mezzo di piazza Garibaldi, a pochi passi dal centro di Alessandria. È la scena, da film splatter, che alcuni passanti si sono trovati davanti domenica pomeriggio. L’uomo, con un profondo taglio alla gola, è ancora vivo, ma non salvo.

I Carabinieri indagano a 360 gradi proprio per capire cosa sia accaduto a Fabio S., 48 anni, che abita ad Alessandria. Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i medici del 118. Ed è stato trasportato all’ospedale in gravissime condizioni.

Nessuna ipotesi è stata esclusa. Dall’aggressione al fatto che potrebbe essersi procurato la ferita in modo accidentale, cadendo. Gli inquirenti stanno aspettando di poterlo sentire proprio per capire cosa gli è successo.