Acqua, risolto il guasto in via Scazzola

ALESSANDRIA - Risolti, dopo tanti disagi, i problemi idrici in una parte del quartiere Cristo. Dopo una segnalazione da via Scazzola nella notte fra martedì e mercoledì, Amag Reti Idriche segnala che "una squadra di pronto intervento era sul posto già alle 2.40 del mattino. I tecnici hanno riscontrato un'abbondante fuoriuscita di acqua dal piano stradale, conseguente alla rottura della tubazione dell’acquedotto, e hanno provveduto a isolare la zona. Poiché le caditoie stradali esistenti non riuscivano a smaltire l'intera portata di acqua fuoriuscita, si è verificato l'allagamento della cabina interrata Enel, che immediatamente entrava in autoprotezione, interrompendo l'erogazione elettrica nella zona".

A quel punto sono intervenuti pure i tecnici di Enel Distribuzione, svuotando l'acqua dalla cabina invasa e mettendola in sicurezza. Nel corso della mattinata, poi, è stato posizionato un generatore elettrico ausiliario, in modo da procedere alla verifica dell'integrità del cavo elettrico del trasformatore Mt/Bt adiacente alla condotta idrica danneggiata.

"Intorno alle 18 - prosegue la nota di Reti Idriche - appena ha ricevuto il via libera ad operare, abbiamo provveduto alla sostituzione di un tratto di 5 metri di tubazione, riattivando immediatamente la distribuzione dell'acqua nelle abitazioni della zona". L'azienda, peraltro, ha già programmato la sostituzione dell'intera tratta di 75 metri ed è in attesa di ricevere la necessaria autorizzazione da Rfi per risolvere anche i problemi di cali di pressione e occasionali irregolarità nell'erogazione del servizio in tutto il rione. "L'obiettivo - conclude il documento inviato dalla partecipata del Comune - è arrivare al più presto a una qualità ottimale del servizio stesso. Siamo dispiaciuti per i disagi subiti nei giorni scorsi dalla clientela".