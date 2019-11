Anita, coscienza ‘green’: "Però non chiamatemi Greta"

ALESSANDRIA - Un viaggio dentro il movimento alessandrino Friday for Future, attraverso le parole di una delle portavoci del collettivo, Anita Giudice, studentessa dell’Itis Volta: «Non chiamatemi Greta, lei è incredibile per come riesce a rapportarsi anche con i grandi della politica, ma è distante da noi». Venerdì 29 novembre un nuovo sciopero globale.

«Abbiamo delle richieste precise: vogliamo un cambiamento del sistema, lo vogliamo ora e lo vogliamo far pagare a chi sta speculando sullo sfruttamento della natura e dell’uomo»