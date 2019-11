Malore al supermercato, morta una donna

TORTONA - Una donna di 80 anni è deceduta questa mattina all’interno del supermercato Conforama, nei pressi del casello autostradale. La causa è naturale, per un malore improvviso, probabilmente un infarto.

La signora stava attraversando i vari reparti quando si è accasciata all’improvviso, suscitando subito l’attenzione e i primi soccorsi da parte del personale e degli altri clienti. E’ stata chiamata l’ambulanza in breve tempo, ma già da subito si è notato che non c’era più nulla da fare per rianimarla.