Sanità: oggi arriva l'assessore regionale

OVADA - Il programma legato alla "Festa degli Alberi" organizzata da associazione Vela e Fondazione Cigno originariamente prevista per oggi all'interno di Villa Gabrieli è saltato. E' però confermata per la giornata di oggi la visita dell'assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi, in carica dopo il rinnovo della Giunta regionale della scorsa primavera.

Per Icardi una prima conoscenza della realtà dell'ospedale cittadino, che visiterà nel corso della mattinata. Si parte dai punti già più volte messi nero su bianco dai sindaci dell'Ovadese: conferma del ruolo del reparto di Fisiatria, considerato un'eccellenza, rivendicazione di un ruolo all'interno della rete della sanità provinciale.