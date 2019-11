L'anteprima delle notizie in edicola

ALESSANDRIA - Nuova allerta per il maltempo in provincia: le abbondanti precipitazioni previste nelle prossime ore creano preoccupazione. Parla l'esperto. Per quanto riguarda la cronaca, invece, lente d'ingrandimento sulla Solvay, con la seconda tranche dell'indagine voluta dal comune. Scende in campo il Movimento Cinque Stelle.

Una novità interessante sul fronte dei trasporti: arriva la app per controllare in tempo reale i bus di Amag Mobilità, il sogno adesso si chiama hub. Una bella intervista a Paolo Nespoli, astronauta con diverse esperienze nello spazio, che ci racconta come sia necessario cooperare. Molto ricca la pagina sportiva: la trasferta dei grigi a Monza è l'evento clou del weekend, ma c'è anche tanto spazio dedicato ai tornei dilettantistici.

Questo e molto altro sul giornale in edicola tra poche ore.