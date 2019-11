Altri due pini da abbattere in corso Marenco

NOVI LIGURE - È scattata l’allerta rossa per il maltempo a Novi Ligure, dove l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere anche la giornata di domani, sabato, della fiera di Santa Caterina il cui programma prevedeva le bancarelle da oggi a lunedì in centro città. Stessa situazione per l’esposizione delle macchine agricole. Per l’edizione numero 412 della fiera di Santa Caterina resta soltanto la giornata di lunedì, condizioni meteoe permettendo.

È ancora chiuso al transito il tratto di corso Marenco, dove stamane un pino è crollato in strada e travolto un’auto, a bordo della quale viaggiava una giovane mamma residente alla frazione Merella di Novi con la sua bambina. Per loro grande spavento ma, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche gravi.

È in corso un sopralluogo degli amministratori comunali e dei vigili del fuoco per verificare la stabilità di altri due pini che hanno radici al fianco di quello caduto stamane e una situazione radicale simile. Si fa strada la scelta dell’abbattimento a scopo cautelativo che dovrebbe iniziare tra poco. Questo fa supporre che il tratto di corso Marenco in prossimità di piazza XX Settembre rimarrà chiuso al transito dei veicoli almeno pur tutto il pomeriggio odierno e comunque sino alla conclusione dei lavori.