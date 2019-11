Orba in crescita, allagamenti diffusi

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 14.00 Un appello alla prudenza è stato lanciato dal coordinatore della Protezione Civile di Ovada Andrea Morchio. "Il disastro non è uno spettacolo - ha scritto - State a casa, uscite solo in caso di estrema urgenza". In molti nelle ultime ore si sono avvicinati a correnti e corsi d'acqua per scattare fotografie e girare video, aggiungendo occasioni di pericolo a una situazione già di per sé delicata.

Desta più di una preoccupazione il livello dell'Orba, misurato a 3.80 metri attorno alle 10.00 e arrivato negli ultimi minuti a lambire lo spiazzo di fronte all'impresa Vezzani. Problemi alla viabilità. L'allagamento sotto al cavalcavia tra il Borgo e la strada delle Cappellette provoca problemi anche in considerazione del blocco sul collegamento tra Regione Carlovini, Grillano e la 204 Priarona verso Cremolino. Nel territorio di Cassinelle chiusa la provinciale 205. Pochi minuti fa il sindaco Roberto Gallo ha invitato i cittadini alla prudenza.

Problemi a Castelletto dove il rio Albara, già esondato lo scorso 21 ottobre, è di poco sotto al livello della strada tra via IVNovembre e via Sericano.

Rimane chiusa la provinciale 207 che da Rocca Grimalda, nel territorio di Molare, porta alle frazioni di San Luca e Olbicella.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)