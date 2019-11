Sezzadio: l'auto travolta dall'acqua durante i soccorsi

SEZZADIO - Nelle immagini i vigili del fuoco stanno cercando di intervenire per soccorrere l'automobilista rimasto in panne al centro della carreggiata invasa dalle acque, a Sezzadio (i fari in lontananza sono quelli della macchina). Improvvisamente la corrente trascina via il mezzo. Un uomo e una donna riescono ad aggrapparsi alle piante, mentre una terza persona - Rosanna Parodi - è stata trovata intorno alle 17.30 priva di vita proprio all'interno della vettura. Il filmato risale invece alle 7.30 di questa mattina, quando sono scattati i soccorsi.