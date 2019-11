Lucchini: "Emergenza conclusa, ma ora comincia il lavoro"

ACQUI TERME - “Stanotte si chiude il Com (Centro Operativo Misto): l'emergenza "è conclusa"? - si è chiesto il sindaco Lorenzo Lucchini - Non del tutto. Ci sono ancora 106 sfollati, borgate isolate, strade chiuse. Un intero territorio già devastato, continua a franare anche in assenza della pioggia. È già ora di pensare al ripristino, dobbiamo muoverci decisi per tornare la normalità”

Come sempre bisogna fare i conti con il vie denaro. “Serviranno risorse ingenti, decine di milioni di euro. Per Acqui, e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito”.

Ieri durante una riunione tecnica e politica in Prefettura con la Ministra Dadone, la Senatrice Matrisciano, gli Assessori Gabusi e Protopapa, tecnici regionali e provinciali, il primo cittadino acquese ha illustrato quanto fatto e ogni necessità. Gioco di squadra, il Vicesindaco Mighetti ha iniziato a pianificare gli interventi necessari a liberare già da oggi borgate e frazioni ancora del tutto o parzialmente isolate.