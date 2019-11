Sardine in piazza, Alessandria si mobilita

ALESSANDRIA - All’ora di pranzo di venerdì è nato ufficialmente il gruppo delle ‘sardine alessandrine’.

Bologna chiama, Modena risponde, Alessandria si adegua, grazie a quattro intraprendenti «non politici» che però alla Politica hanno qualcosa da far sapere, in particolare a Lega e sovranisti vari. In poche ore, 3.500 persone si sono iscritte al gruppo su Facebook. E, presto, molte di loro, più altri che si aggiungeranno, si ritroveranno in piazza.

La manifestazione, da svolgersi in centro città, è stata richiesta in un giorno tra l’1 e l’8 dicembre.