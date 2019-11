Imprese, camion, pendolari: è caos sulle strade

ALESSANDRIA - Chissà per quante settimane pagheremo ancora le conseguenze del maltempo. Ponzone, ad esempio, è un comune quasi isolato. A Gavonata è crollato un ponte. E mentre la Provincia vuole disfarsi di alcune strade che sta gestendo, cedendole all’Anas, diventa un’impresa perfino raggiungere Genova.

L’ira dei pendolari è giustificata: hanno difficoltà sia in auto che in treno. Oggi riaprirà parzialmente la A6, con benefici anche per la Voltri-Gravellona, che ha un tratto a un’unica corsia. Infinite le code dei camion che fanno la spola tra il porto e l’Alessandrino. Ingenti i danni all’economia.