Piazzale Berlinguer: al via ai lavori

ALESSANDRIA - Dal 3 al 6 dicembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito su tutta l’area adibita a parcheggio di piazzale Berlinguer per consentire lo svolgimento dei lavori di fresatura e bitumatura, sistemazione chiusini e rifacimento della segnaletica orizzontale relativa agli stalli di sosta,

«Piazzale Berlinguer – sottolinea Davide Buzzi Langhi, vicesindaco e assessore comunale all’Urbanistica – ha un ruolo particolarmente strategico per Alessandria essendo il parcheggio di riferimento dell’Ospedale. Si tratta di un’area che merita la massima attenzione in termini di qualità dei servizi e di facilità di fruizione. La scelta di stabilire il divieto di sosta e di transito sull’intera area del parcheggio per quattro giorni è dettata dalla volontà di eseguire in modo ottimale le opere programmate non potendo ottenere risultati soddisfacenti chiudendo solo singole parti di piazzale per volta. In ogni caso, abbiamo provveduto a richiedere la presenza di personale del nostro Comando di Polizia Municipale per meglio gestire il traffico nella zona durante i lavori e per diminuire al massimo i disagi”.

«Mentre mi scuso anticipatamente per il disagio arrecato alla popolazione durante i giorni di lavorazione, – dichiara Giovanni Barosini, assessore Ccmunale ai Lavori e Opere Pubbliche — desidero segnalare che, eseguiti questi lavori, si procederà con l’ultimazione dell’impianto di videosorveglianza sul Ppazzale, un progetto che richiede un’approfondita quanto doverosa interlocuzione tra i diversi soggetti tecnici coinvolti, l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine al fine di rendere maggiormente sicuro un’area veramente importante per la nostra città».