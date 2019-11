Progetto ritirato. Vaccari: "Mantengo le promesse"

FRUGAROLO - «Vaccari ha una sola faccia e una sola parola. Io mantengo le promesse fatte».

Così Massimo Vaccari, proponente del progetto ‘La Filippa 2.0’ (la discarica di rifiuti non pericolosi con successivo ripristino a fini turistici in località Pitocca, tra i Comuni di Casal Cermelli e Frugarolo), ha annunciato il ritiro dell’opera. E lo ha fatto, ieri, dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. Annullata quindi l’inchiesta pubblica prevista per oggi in Provincia.

«Con alcune modifiche il progetto sarebbe approvabile, ma...».