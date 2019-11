Oggi splende il sole, ma domani sarà allerta meteo per la pioggia

ALESSANDRIA — Oggi splende il sole ma per domani, domenica 1° dicembre, l'Arpa ha diramato l'allerta meteo di livello "giallo". L'allerta gialla riguarda tutta la parte sud della provincia, fino alla città di Alessandria. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel bollettino diffuso pochi minuti fa, prevede per domani precipitazioni deboli o localmente moderate diffuse nelle ore prima dell'alba.

Successivamente i fenomeni si intensificheranno fino a diventare moderati diffusi, con valori localmente forti a ridosso dei rilievi, molto forti e anche a carattere temporalesco al confine con la Liguria dal pomeriggio. La quota neve è prevista intorno ai 900-1000 metri di altitudine. Per lunedì si prevedono precipitazioni deboli al primo mattino sull'alessandrino al confine con Liguria e Lombardia.