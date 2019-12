Il ministro dei Trasporti in visita nelle aree alluvionate

ALESSANDRIA - Il passaggio ad Anas di 1.000 chilometri di strade del Piemonte. Un piano di investimenti da 2 miliardi di euro per interventi per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria a fronte di eventi connessi al dissesto idrogeologico. La risposta è arrivata pochi minuti fa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, all'interrogazione presentata alla Camera dall'onorevole Federico Fornaro (Liberi e Uguali). Il Ministro ha inoltre annunciato la sua visita nelle aree alluvionate dell'Alessandrino lunedì prossimo con il Presidente della regione Alberto Cirio.

"Bene De Micheli in Piemonte lunedì - analizza Fornaro - Positivo anche l'annuncio della prossima firma del Dpcm per il trasferimento di mille chilometri di ex statali piemontesi all'Anas. Ad oggi ci sono ancora condizioni difficili con strade chiuse o interrotte e collegamenti difficili dovuti agli eventi alluvionali di ottobre e novembre, che hanno provocato disagi e danni sull'intera rete stradale e infrastrutturale del basso Piemonte e della Liguria. E' necessario, accanto alle esigenze di somma urgenza, mettere a tema la prospettiva e lavorare a un accordo di programma, tra tutti gli enti interessati, per un territorio che è stato particolarmente colpito da eventi alluvionali catastrofici dovuti alla mutazioni climatiche. La sfida è difficile e c'è la necessità di dare un segnale molto forte: occorre intervenire in maniera straordinaria con un piano organico per Liguria e Piemonte che metta il tema delle infrastrutture e dei collegamenti ferroviari in primo piano".