"Ho provato a salvarle la vita, non ce l’ho fatta"

SEZZADIO - I destini di tre persone si sono incrociati la mattina di domenica 24 novembre sulla strada che porta a Sezzadio. In un giorno in cui il maltempo ha messo in ginocchio, ancora una volta, la nostra provincia.

Per una di loro la tragedia si è consumata in minuti interminabili. Su un’auto sommersa dall’acqua, cercando fino all’ultimo di sopravvivere. Rosanna Parodi ha affidato i suoi ultimi pensieri a un uomo e una donna, gli stessi che erano sul mezzo fermo lungo la strada allagata e che sono sopravvissuti.

A raccontare quel dramma è Mario, 63 anni. Ha cercato fino all’ultimo di salvarla.

