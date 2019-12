Francesco Baccini: tappa in città per il “Green Days Tour”

ALESSANDRIA - Il cantautore e attore Francesco Baccini passerà in città nel primo pomeriggio di domenica 8 dicembre e incontrerà il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e alcuni altri rappresentanti della Giunta Comunale portando il messaggio che, insieme ad altri noti testimonial, viene veicolato in questi giorni in un percorso nazionale intitolato Green Days Tour, un’iniziativa no profit e non soggetta a raccolta fondi, ideata e proposta dall'Associazione Diritti Nazionali Associati, concepita per sensibilizzare le coscienze all'emergenza emissioni.

A dare il proprio supporto, tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, decisi a realizzare il "giro d’Italia a staffetta” a cavallo di scooter elettrici superleggeri a emissioni zero, messi a disposizione della causa dalla U-Jet e sui quali verranno percorsi, in soli venti giorni, oltre 5.000 km, fino al gran finale a Roma in piazza San Pietro, dove l'ultramaratoneta Modestino Preziosi giungerà correndo accanto al motorino. Lo “start” del “Green Days Tour” è stato dato il 3 dicembre in via Manzoni a Milano dal comico Andrea Pucci e altri ospiti a sorpresa. L'evento proseguirà fino al 22 del mese, in accordo con i moltissimi Comuni ospitanti o patrocinanti in tutto lo Stivale.

Per quanto riguarda Alessandria, Francesco Baccini – che partito da Torino e giungendo da Asti, prima di procedere verso Novi Ligure con destinazione Genova – incontrerà il sindaco in piazza della Libertà, di fronte al Palazzo Comunale, tra le 14 e le 14.20 di domenica.

La campagna, senza fini di lucro, è a carico dell'Associazione Diritti Nazionali Associati (Camera dei Diritti e dei Doveri), con l'appoggio di Garnet e l'organizzazione di Sciara Holding. Viene data la possibilità a tutte le associazioni benefiche, enti, persone fisiche, imprenditori, che condividono lo spirito del tour, di “affiancare i testimonial” per far conoscere al grande pubblico i propri progetti sociali. Fra i testimonial che hanno accettato di partecipare all'iniziativa, Alviero Martini, Claudia Peroni, Francesco Baccini, Beppe Braida, Stefano Tacconi, Andrea Tacconi, Totò Schillaci, Modestino Preziosi, Claudio Chiappucci, Marina Graziani, Nick Luciani, Cristina Quaranta, Biagio D'Anelli, Luca Di Tolla, Mauro Prosperi, Pino Campagna, Giuseppe Fata, Samuele Mecucci, Andrea Pucci e tanti altri ospiti a sorpresa.

Si può seguire il tour attraverso i suoi social, raggiungibili da www.greendaystour.it e dai canali dei testimonial coinvolti.