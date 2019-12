Furto da Zara, fermato un uomo

ALESSANDRIA - Avrebbe rubato un cappotto, e non era la prima volta. Oggi pomeriggio i Carabinieri di Alessandria sono intervenuti in corso Roma, da Zara, e hanno fermato un extracomunitario. Al momento non si conoscono altri particolari.

L’uomo sarebbe stato notato mentre prelevava il capo spalla, ma il suo gesto non sarebbe passato inosservato. L’uomo è stato portato in caserma.