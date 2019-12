Ricoverato in ospedale, firma le dimissioni. Poi il decesso

ALESSANDRIA - È stato ricoverato, dimesso ed è morto qualche ora dopo. Marco Salpetro voleva andare a casa e ha firmato, ma il suo cuore, poi, ha cessato di battere. È accaduto la scorsa settimana, l’11 dicembre.

Sotto indagine per omicidio colposo, ora, sono le tre persone dell’ospedale che l’hanno avuto in cura. La vittima aveva 51 anni e abitava ad Alessandria. Oggi verrà eseguita l’autopsia che dovrà chiarire con precisione cos’è accaduto in quelle ore.