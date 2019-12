Venerdì il nuovo libro strenna

ALESSANDRIA - Venerdì in edicola a 5 euro con 'Il Piccolo' anche il libro 'La storia continua - Alessandria, la città del Tanaro' di Alberto Ballerino. Per gli abbonati, il volume sarà dato gratuitamente.

È la strenna natalizia del 'Piccolo' che chiude la serie di volumi dedicati alla storia della città. Questo ultimo quarto libro è dedicato all'Alessandria che si affaccia sul Tanaro. Una storia che inizia prima della fondazione con Borgoglio, che costituirà una parte importante della città per molti secoli. Addirittura, Alessandria durante le guerre tra ghibellini e guelfi su troverà divisa in due: i primi al di qua e i secondi al di là del Tanaro.

Lo storico quartiere sarà distrutto nel Settecento per costruire la Cittadella, destinata a svolgere un ruolo fondamentale per la città e anche più in generale per lo Stato sabaudo, dai moti del 1821 alla prima fase della seconda guerra d'indipendenza. Il libro affronta il tema dei rapporti tra Alessandria e il fiume: dal ruolo decisivo svolto fin dalla sua nascita sul piano dei traffici commerciali all'utilizzo delle sue acque per i mulini, dai pescatori con i tradizionali burcè al canottaggio.

Elemento fondamentale il ponte, che, inizialmente in legno, unisce le due parti della città. Il fiume per secoli è fonte di ricchezza ma anche un pericolo ricorrente con le esondazioni che in ogni epoca gli alessandrini hanno dovuto affrontare. E sulle rive del Tanaro sorgono anche gli Orti, uno dei quartieri più popolari della città. Un'area oggi profondamente cambiata, che con l'Università e il Politecnico da periferica quale era un tempo costituisce ora la porta sul futuro di Alessandria.