A26: pedaggio gratuito fra Ovada e Masone

OVADA - Stop al pedaggio sull'A26 nel tratto fra Ovada e Masone, almeno fino a quando la situazione di emergenza legata al maltempo dello scorso autunno non sarà superata. E così, come da richiesta di Alberto Cirio e Giovanni Toti, rispettivamente governatori di Piemonte e Liguria, che hanno lanciato diversi appelli (l'ultimo qualche giorno fa) all'Aspi - la concessionaria che gestisce la Genova-Gravellona Toce, nota anche come Autostrada dei Trafori -, si è arrivati al provvedimento tanto atteso, specialmente in quella Valle Stura colpita dal blocco sulla strada statale 456 del Turchino. La disposizione entrerà in vigore nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, a partire da mezzogiorno, e resterà attiva fino a cessate necessità.

«Ringraziando per la disponibilità e considerata la drammatica situazione infrastrutturale e l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio - si legge nella nota diffusa dalla Regione Liguria - si rende inoltre noto di aver ribadito ai concessionari autostradali la richiesta di gratuità di tutta la rete fino a termine emergenza, richiesta già avanzata nei mesi scorsi