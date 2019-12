Ex magazzini comunali, arrivano due centri commerciali

ALESSANDRIA - L’area dell’ex magazzino comunale di via Palermo sarà riqualificata con la realizzazione di due fabbricati a destinazione commerciale, la sistemazione dell’area verde e la creazione di un nuovo parcheggio. L’area su cui si interverrà è quella su cui insistevano due fabbricati (i magazzini del vecchio economato comunale), degradati e con presenza di amianto. La zona è stata completamente riqualificata con la bonifica ambientale e sono state effettuate procedure di analisi del terreno con il successivo smaltimento del materiale inquinante. Nell’attesa della conclusione dei lavori l’area sarà preservata e messa in sicurezza.

Il Comune comunica che la destinazione d’uso dell’area al momento della cessione ai privati, avvenuta nel 2005, prevedeva già la possibilità di realizzare strutture residenziali o commerciali. Considerato l’andamento del mercato immobiliare dell’ultimo decennio, la società Degiocase Srl, titolare dei diritti sull’area, ha scelto di procedere con un Pec (piano esecutivo convenzionato) a destinazione commerciale.