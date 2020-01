Outlet in attesa di 100mila clienti. Smaltita coda di 2 km sulla A7

ORE 14 - La coda sulla A7 si è esaurita: lo comunica la società Milano-Serravalle, che gestisce la tratta autostradale.

ORE 10.20 - Oltre due chilometri di coda sull'autostrada A7, in uscita a Serravalle Scrivia per chi arriva da Milano: lo comunica la società Milano-Serravalle, che gestisce la tratta.

Oggi, sabato 4 gennaio, anche in Piemonte cominciano ufficialmente i saldi. Si tratta comunque di un’opportunità per chi vende ma anche per chi compra, con i soliti accorgimenti avanzati dalle associazioni di tutela, impegnate a mettere in guardia i consumatori, avvertendo su eventuali truffe o, comunque, falsi affari camuffati da veri.