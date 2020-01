Grave 22enne, forse tradita dal ghiaccio

ALESSANDRIA - Ha sbandato ed è finita fuori strada. Forse per via del fondo stradale ghiacciato. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha ferito gravemente una giovane alessandrina. Si tratta di Sonia Bellu, 22 anni, che da alcuni giorni è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale civile di Alessandria.

Sullo schianto, avvenuto lungo la strada provinciale 181, stanno ora indagando i carabinieri di Bosco Marengo con i colleghi della Compagnia di Alessandria diretta dal maggiore Claudio Sanzò.