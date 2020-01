Ufficiale: Gregucci è il nuovo allenatore

AGGIORNAMENTO ORE 15.45: Angelo Gregucci torna sulla panchina dell'Alessandria. A distanza di tre anni e mezzo dalla sconfitta a Foggia nei play off, nella stagione della storica semifinale in Tim Cup, l'ex giocatore inizierà la sua seconda avventura in grigio. Domani mattina dirigerà il primo allenamento, domenica sarà in panchina contro l'Olbia.

"Io ho ancora un contratto con la Salernitana fino a giugno 2020". Raggiunto telefonicamente, Angelo Gregucci, però, non risponde con un 'no' secco alla domanda sul possibile ritorno sulla panchina dell'Alessandria. "Cercate di capire, c'è una società a cui sono legato contrattualmente, la mia è una posizione delicata".

Il nome del tecnico dell'impresa in Tim Cup è stato avvicinato ai Grigi: per lui sarebbe il terzo ritorno, dopo l'esperienza da giocatore e quella nel campionato 2015 - 2016. Dopo i Grigi i pochi giorni all'Inter con Mancini, poi sempre come secondo allo Zenit di San Pietroburgo e qualche mese in nazionale, prima della firma a Salerno, fino al 6 maggio 2019, ma legato ai granata fino a giugno 2020.

Alla Salernitana Gregucci era succeduto a Stefano Colantuono, altro nome avvicinato in queste ore alla panchina grigia.