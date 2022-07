Croce Verde in prima linea da 34 anni. E cresce ancora col nuovo servizio ‘Infermiere a domicilio’

FELIZZANO - Tra pochi giorni la sede di Spinetta Marengo, aperta dalla Croce Verde di Felizzano, taglierà il traguardo del primo anno di attività e il bilancio di questo nuovo distaccamento, che copre anche tutta la zona della Fraschetta, è decisamente positivo.

Nuovi volontari

«In questa struttura, contrariamente a quanto avviene a Felizzano, i volontari sono concentrati prevalentemente sulle mansioni inerenti al 118 - spiega il presidente Andrea Pregno - A giugno, a Spinetta, è stato avviato il nuovo corso di primo soccorso che ha raccolto una ventina di adesioni, stesso numero di iscritti per quello iniziato lo scorso autunno nei nostri spazi felizzanesi e ora questi ultimi volontari stanno svolgendo il tirocinio sulle ambulanze. Parallelamente è stata portato avanti anche il reclutamento di ragazzi e ragazze per il servizio civile ma, nonostante la proroga di due mesi del bando promosso da Anpas Piemonte, sono entrati a far parte del gruppo soltanto tre persone su un totale di otto posti disponibili».

Progetto infermieristico



Tra le novità della Croce Verde di Felizzano spicca la nuova iniziativa, avviata a giugno, “Infermiere a domicilio”: un operatore qualificato è a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta per ricevere medicazioni, prelievi e prestazioni direttamente a casa propria. Il servizio è disponibile dal martedì dalle ore 8 alle 18 e può essere prenotato contattando il numero 334 2332777.

«Ne possono usufruire al momento gli abitanti di Felizzano e dei paesi limitrofi, ma non mancano le richieste da località più distanti - prosegue Andrea Pregno - Tra i nostri obiettivi futuri figura la possibilità di adibire parte della nostra struttura felizzanese ad ambulatorio infermieristico vero e proprio, ma al momento non sappiamo ancora se sarà possibile realizzarlo. In cantiere per adesso non abbiamo altre iniziative, oggi preferiamo concentrare le nostre forze su questo nuovo progetto per garantire la massima qualità e quantità dei servizi offerti alla popolazione che si rivolge a noi».

Dal lontano 1988



Di strada la Croce verde dal 1988, anno della fondazione, ne ha fatta tanta: oggi sono più di 100 i volontari che prestano assistenza nei paesi di Bergamasco, Carentino, Cuccaro, Felizzano, Fubine, Lu Monferrato, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero per un totale di 20.000 persone.

Ai servizi ordinari si aggiungono quelli di emergenza 118 coprendo un tratto della autostrada A21, e di intervento in alcuni comuni oltre il confine provinciale da quando sono state unificate le centrali 118 Alessandria e Asti.

Segnalate la vostra associazione

Se volete segnalare altre realtà meritevoli, potete scrivere a redazione@ilpiccolo.net, telefonare allo 0131 315200 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 338 8091790.