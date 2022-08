Il 15 agosto è la Giornata internazionale degli infermieri di Neonatologia

Ricorre oggi, 15 agosto, la Giornata internazionale degli infermieri di Neonatologia.

In questa occasione, la Società Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF) e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) sottolineano il ruolo fondamentale di tutti i professionisti che, ogni giorno, operano incessantemente all’interno di una rete di circa 420 punti nascita e 118 Terapie Intensive Neonatali in Italia.

L’infermiere di neonatologia rappresenta, da sempre, una risorsa insostituibile per l’assistenza dei piccoli ricoverati e dei loro genitori, determinando i livelli di qualità e sicurezza delle cure lungo tutto il percorso nascita.

Questa giornata rappresenta un’opportunità preziosa per sottolineare il grande lavoro svolto nel nostro paese da tantissimi professionisti italiani, in particolare in un momento storico così delicato. Un momento di riflessione, di orgoglio e consapevolezza del ruolo ricoperto e delle competenze che ogni giorno vengono messe a disposizione dei neonati, con costanza e abnegazione.

Clicca qui per approfondire