Il 29 agosto è la Giornata internazionale contro i test nucleari

Ricorre oggi, 29 agosto, la Giornata internazionale contro i test nucleari.

Il 2 dicembre 2009, la 64a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 29 agosto Giornata Internazionale contro i Test Nucleari attraverso l'adozione unanime della sua risoluzione 64/35. Il preambolo della risoluzione sottolinea che "ogni sforzo dovrebbe essere fatto per porre fine ai test nucleari al fine di evitare effetti devastanti e dannosi sulla vita e sulla salute delle persone" e che "la fine dei test nucleari è uno dei mezzi chiave per raggiungere l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari".

Il meccanismo principale per sradicare i test sulle armi nucleari è il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). È stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996. Ad oggi, 185 paesi hanno firmato il trattato e 170 lo hanno ratificato. Affinché il Trattato entri in vigore, deve essere ratificato dagli Stati con capacità nucleari significative. Mentre il consenso generale all'interno della comunità internazionale è che i test sulle armi nucleari rappresentano rischi potenzialmente letali, esiste ancora in una certa misura un sospetto persistente della possibilità di test clandestini di armi nucleari. C'è anche la preoccupazione che se le armi nucleari non possono essere testate la loro affidabilità potrebbe essere in pericolo.

Tuttavia, nel corso degli anni, i progressi della scienza e della tecnologia hanno aumentato esponenzialmente la capacità di monitorare e verificare i meccanismi di conformità e il rilevamento della proliferazione delle armi nucleari. Nonostante lo stallo dell'entrata in vigore, una sempre più forte difesa pubblica, comprese le attività e gli eventi intrapresi nella Giornata internazionale contro i test nucleari, sta esercitando pressioni sui poteri forti per andare avanti nella ratifica del trattato in vista dell'eradicazione definitiva dei test sulle armi nucleari.

