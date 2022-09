L'addio al motociclista 59enne: il funerale domani a San Michele

QUARGNENTO - Per i familiari di Giuseppe Modini, il motociclista 59enne morto a seguito dell'incidente stradale avvenuto sabato mattina ad Altavilla, è il momento dell'addio. Il rosario verrà recitato questa sera (mercoledì) alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Michele, il funerale è previsto per domani (giovedì) alle 15.30 nella stessa parrocchia.

Due paesi in lutto, Quargnento e San Michele, e stretti alla famiglia del centauro che lascia i genitori, la moglie - Marinella Robotti - e il figlio Giacomo che ha 28 anni.

Fuoristrada in moto: muore 59enne di Quargnento L’incidente ieri nei pressi di Altavilla Monferrato. Il ricordo degli amici

La tragedia si è consumata in pochissimi secondi. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Giuseppe Modini (foto sotto) era alla guida di una potente Kawasaki e stava percorrendo un tratto rettilineo quando ha perso il controllo della due ruote venendo disarcionato. La moto si è cappottata più volte. Nella caduta, il 59enne ha subito lesioni gravissime. Trasportato al Pronto soccorso e poi ricoverato in Rianimazione, Modini è morto poche ore dopo il ricovero.



Saranno i militari di Vignale Monferrato, i primi ad arrivare sul posto (erano in servizio in zona per la corsa ciclistica), e i colleghi di Casale dovranno stabilire il perché di quella sbandata.