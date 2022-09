Borsalino, 6 bombette per i 55 anni di carriera di Renato Zero

Renato Zero sta festeggiando i suoi 55 anni di carriera nella prestigiosa cornice del Circo Massimo di Roma: 6 concerti in 9 giorni (tra il 23 settembre e l'1 ottobre) che ripercorrono lo straordinario successo di uno degli artisti italiani più innovativi. Per questo evento speciale, Borsalino ha realizzato 6 esclusive bombette caratterizzate da una silhouette classica, colori accesi e dettagli rifiniti a mano: Renato Zero, i cui look iconici fanno parte della storia del costume, le indosserà durante le 6 serate romane.

Per celebrare i 55 anni di carriera, Renato Zero ha chiesto alla Casa di Alessandria di reinterpretare il suo modello di copricapo preferito: la bombetta, simbolo di stile british. Collaborando con la costumista del cantautore, Borsalino ha dato vita a 6 esemplari in feltro di lapin rasato rivestiti in jersey di cotone con nastro e profili in grosgrain.

I colori accesi di ciascun copricapo sono stati pensati per dialogare con gli audaci outfit dell’artista romano. Le bombette sono state realizzate da Borsalino a partire dalla materia prima, seguendo un processo produttivo artigianale che prevede più di 50 passaggi manuali per ogni singolo cappello.