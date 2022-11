Differenziata verde porta a porta: si va avanti fino al 26 novembre

Amag Ambiente ha prorogato fino a sabato 26 novembre la raccolta differenziata del verde porta a porta nei sobborghi di Alessandria.

L'azienda ricorda che all’interno del contenitore possono essere conferiti sfalci, foglie, residui vegetali del giardino, piccole potature di alberi e siepi. Non vanno inserite fascine e non vanno utilizzati sacchi di ogni genere. In alternativa al servizio di raccolta a domicilio, è possibile conferire il verde gratuitamente ai Centri di raccolta differenziata di Amag Ambiente.

Dove si trovano?

Viale Teresa Michel 44 - Alessandria

Via IV Martiri 133 - direzione Casalbagliano (zona Cristo)

Aral, strada Kennedy 504 - Castelceriolo

Ecco, invece, il calendario settimanale della raccolta differenziata del verde nei sobborghi:

Lunedì: Castelceriolo e Lobbi Martedì: San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio e Spinetta Marengo Mercoledì: Litta Parodi, Mandrogne e Cascinagrossa Giovedì: Cantalupo, Cabanette e Villa del Foro Venerdì: San Michele, zona Cittadella e Casalbagliano Sabato: Valle San Bartolomeo e Valmadonna

Le regole per una buona raccolta del verde?

Esporre il contenitore in un luogo accessibile all’esterno della propria abitazione solo per le operazioni di raccolta e solo nel periodo di funzionamento del servizio

all’esterno della propria abitazione solo per le operazioni di raccolta e solo nel periodo di funzionamento del servizio Introdurre solo vegetali sfusi (sfalci, foglie, piccole potature…) senza sacchi o altri contenitori e senza fascine

(sfalci, foglie, piccole potature…) senza sacchi o altri contenitori e senza fascine Mantenere pulito il contenitore

Utilizzare correttamente e non inserire frazioni estranee a quella vegetale (no rifiuti indifferenziati, no plastica, no vetro)

a quella vegetale (no rifiuti indifferenziati, no plastica, no vetro) Segnalare immediatamente rotture e/o furti al call center

al call center Non abbandonare altri rifiuti accanto al contenitore

Per informazioni: call center 0131 223215, numero verde 800 296096 (solo da rete fissa)