Un'angosciante passeggiata al villaggio fotovoltaico del Cristo

ALESSANDRIA - Il laghetto del villaggio fotovoltaico del Cristo torna sotto i “riflettori” per lo stato di degrado in cui versa. La segnalazione è di un lettore, Mario, che ci ha inviato anche il video di una triste passeggiata in un luogo che meriterebbe maggiore cura. Non fosse altro che in quello specchio d’acqua vivono anche molti animali come le povere tartarughe.