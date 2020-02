I figli Giuseppe e Marco unitamente ai familiari tutti della compianta

MARIA ANTONIETTA PASINO vedova PANIZZA

nell'impossibilità di esprimere singolarmente la propria riconoscenza, rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in ogni forma, hanno manifestato il loro cordoglio in questo triste momento. Ringraziano in particolare mons. Ivo Piccinini, il medico di famiglia dottor Aldo Alpa per la costante assistenza e disponibilità, il personale medico e infermieristico dell’ospedale civile di Alessandria.

Alessandria, 14 febbraio 2020