PIERINA BRUNO vedova Pasero

I familiari della cara

PIERINA BRUNO

ved. Pasero

ringraziano tutte le persone che hanno condiviso il loro dolore. Un ringraziamento particolare:

a Valentina e Patrizia per la presenza costante e il grande affetto dimostrato;

a tutto il personale direttivo, medico, infermieristico e Oss della residenza “Il Platano”;

al medico curante dottoressa Paola Fracchia.

Alessandria, 14 febbraio 2020

Avalle

Partecipazione

Presidente, direttore, personale docente e non docente, allievi del Conservatorio partecipano al dolore della professoressa Maria Teresa Pasero, per tanti anni docente del Conservatorio Vivaldi, per la perdita della mamma

PIERINA BRUNO

Alessandria, 14 febbraio 2020