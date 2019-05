Toto assessori, i dubbi di Lantero. Attesa fino al Consiglio

Subito al lavoro per il sindaco rieletto Paolo Lantero, che inizia il nuovo mandato con un consenso molto alto, di otto punti superiore a quello che aveva conseguito per la prima elezione.

Ottenuto in un contesto, che non era scontato, visto il risultato delle europee e delle regionali, con il centrodestra in prevalenza in entrambe: per il Comune gli ovadesi hanno scelto la persona, più che l’orientamento politico.

«Ringrazio i miei concittadini per la fiducia che mi hanno dato - dice Lantero - credo che la trasparenza dei comportamenti e l’onestà che abbiamo sempre messo nell’affrontare i problemi siano stati apprezzati. Anche i candidati in lista hanno contribuito all’affermazione con l’impegno personale durante la campagna elettorale».