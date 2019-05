Parlamento europeo: sedici liste nella circoscrizione Nord Ovest

POLITICA - Sedici liste nella circoscrizione Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia), con un massimo di 20 candidati e un minimo di tre. Destinazione il Parlamento europeo. Del folto plotone saranno eletti in venti (76 in tutta Italia), in base ai voti di lista (sbarramento al 4%) e, quindi, alle preferenze espresse, che possono essere fino a un massimo di 3 per ciascun elettore, col vincolo di essere per candidati della stessa lista e di diverso genere. Le liste, stando all’ordine di scheda, sono: Popolari per l’Italia, +Europa, Partito comunista, Popolo della Famiglia, Partito pirata, Europa Verde, La Sinistra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento Cinque stelle, Destre unite, Lega, Forza Nuova, Partito animalista, Pd, Autonomie per l'Europa.

Cinque i candidati alessandrini, tra cui due uscenti, Daniele Viotti (Pd) e Tiziana Beghin (Movimento Cinque Stelle). Numero 3 del Partito democratico è Enrico Morando, già viceministro all’Economia, mentre la ‘quota rosa’ è rappresentata da Maria Rosa Porta di Forza Italia (è candidata anche in Regione) e da Vittoria Poggio della Lega, già consigliere comunale di Alessandria, uno dei volti più noti di Terziario donna, associazione legata ad Ascom-Confcommercio.