Regione, un Poggio tira l’altra. Idea Molinari: Vittoria vice?

Forse Alberto Cirio, giusto ieri proclamato presidente della Regione, avrà un’ulteriore conferma della frase «Molinari è un fuoriclasse», che pronunciò in campagna elettorale. L’alessandrino, presidente dei deputati della Lega, e numero uno del Carroccio in Piemonte, è infatti il grande stratega in queste ore in cui si cerca di allestire la Giunta. E l’impressione è che nulla si muova senza il suo consenso.

Nelle grazie del ‘Mol’ c’è sicuramente G.B. Daniele Poggio, al quale promise («se tutto va come deve») l’assessorato all’Agricoltura. Ce l’avrà, a meno di clamorosi colpi di scena.

Ma adesso sale alla ribalta anche Vittoria Poggio, un’omonimia buona per semplificare la in campagna elettorale. L'idea sarebbe quella che, nel caso si dovessero soddisfare le ‘quote rosa’, in giunta come assessore esterno Vittoria Poggio potrebbe essere l’ideale. E potrebbe addirittura fare la vice presidente.

