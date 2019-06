Questa sera la prima seduta della nuova consiliatura

Questa sera alle ore 21 è convocata la prima riunione in aula per il nuovo consiglio comunale. Sarà una seduta sostanzialmente più formale che politica, con gli adempimenti di rito come la convalida degli eletti, la formula di giuramento del nuovo sindaco Federico Chiodi e l’elezione del presidente del consiglio comunale, che sarà Giovanni Ferrari Cuniolo, per Forza Italia, primatista nelle preferenze raccolte alle ultime elezioni.

La direzione dell’aula per la prima riunione toccherà al consigliere anziano, cioè al più votato della lista che ha preso più voti: la 19enne Anna Sgheiz, della Lega. Previste anche due surroghe, in virtù delle rinunce presentate da due eletti passati in giunta, ovvero Marzia Damiani per la Lega, cui subentrerà Andrea Golinelli, e Luigi Bonetti per Forza Italia, surrogato da Pierpaolo Cortesi.

Oggi saranno già operativi i capigruppo; Daniele Calore per la Lega, Pierpaolo Cortesi per Forza Italia, Marcella Graziano per il Partito Democratico, Gianluca Bardone per Bardone Civica, oltre ai gruppi composti da un solo consigliere, cioè Fratelli d'Italia con Giuseppe Bottazzi, Progetto Tortona con Federico Mattirolo, MoVimento Cinque Stelle con Monica Cusmano, che a sua volta surroga l'avente diritto Gino Bartalena.