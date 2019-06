Svolto il primo consiglio per la nuova amministrazione comunale

Il consiglio comunale di Tortona si è riunito ieri sera per la prima volta in questa consiliatura, dando così il via ufficiale alla nuova amministrazione. Si è trattato di una seduta più formale che politica, visto che l'operativa è rimandata alla prossima riunione in aula, fra circa 15 giorni, quando saranno nominate le commissioni. Tutto secondo previsione per l'elezione del presidente, che sarà Giovanni Ferrari Cuniolo, di Forza Italia, in virtù del numero di preferenze ricevuto alle recenti elezioni, superiore a tutti gli altri consiglieri. A presiedere la riunione fino al voto per il nuovo presidente, è stata la giovanissima Anna Sgheiz, in virtù del ruolo di consigliere anziano, cioè più votata all'interno della lista più votata. Il nuovo sindaco Federico Chiodi ha pronunciato la formula di giuramento, poi un'oretta abbondante di dibattito con i primi interventi dei consiglieri, improntati generalmente a un reciproco rispetto dei ruoli tra maggioranza non prevaricante e disponibile all'ascolto e minoranza attenta ma non pretestuosa. Sarà il prosieguo della consiliatura a confermare se questi buoni sentimenti saranno rispettati.