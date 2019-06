Giarole, la giunta di Giuseppe Pavese perde il sangue blu

Emorragia di ‘sangue blu’ per la giunta di Giuseppe Pavese. Sabato il sindaco riconfermato a pieni voti il 26 maggio ha presentato il suo esecutivo, che collaborerà con lui nel governo di Giarole profondamente rinnovato. Vice sindaco è Ruggero Pignone, consigliere comunale uscente (ed uno dei promotori del controllo del vicinato in paese) ed assessore Enrico Zacco, che pur essendo candidato non è stato eletto. Niente da fare, invece, per il vice sindaco uscente, il conte Giuseppe Sannazzaro Natta (la cui famiglia è proprietaria da un millennio dello splendido castello) che, nonostante l’impegno nel quinquennio precedente non è stato nè rieletto nè ripescato. Capogruppo di ‘Progetto Giarole nel cuore’ la lista di minoranza è invece Antonietta Mirra.

