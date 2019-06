Pronta la squadra di Cabella: per l'Urbanistica c'è un esterno

NOVI LIGURE – Diego Accili, Roberta Bruno, Costanzo Cuccuru, Pino Dolcino, Marisa Franco: sono i cinque nomi della nuova giunta di Novi Ligure, guidata dal sindaco Gian Paolo Cabella. La squadra di governo è composta da tre leghisti (Cuccuru, Dolcino e Franco) e un esponente di Forza Italia (Accili) oltre che da un assessore esterno (Bruno, architetto alessandrino).

La distribuzione delle deleghe, per quanto ancora non ufficiale, vede alla Cultura e allo Sport Costanzo Cuccuru, al Commercio Pino Dolcino, al Personale e Sicurezza Marisa Franco, all’Urbanistica Roberta Bruno e ai Lavori pubblici Diego Accili. Rimarrà in capo al sindaco Cabella la delega al Bilancio.

L’ingresso in giunta di Cuccuru e Dolcino aprirà le porte del consiglio comunale a due aspiranti consiglieri leghisti che in prima battuta ne erano rimasti esclusi: Irene Lasagna e Cristina Sabbadin. Lo stesso vale per Francesca Chessa (Forza Italia), che subentrerà in consiglio ad Accili.