Mercoledì il secondo Consiglio Comunale del sindaco Riboldi

Si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 21,00 la prossima seduta del Consiglio Comunale di Casale Monferrato, la seconda dall’insediamento del nuovo sindaco Federico Riboldi.

Si tratterà di un’incontro ancora una volta dedicato principalmente a formalità e adempimenti necessari affinchè il parlamentino possa iniziare a operare a pieno regime.

“Verranno istituite le Commissioni Consiliari e ne saranno individuati i componenti. Saranno avanzate le proposte di deliberazione per definire i criteri per le nomine dei rappresentanti dell'Ente in altri organismi, nonché le nomine di rappresentanti del Consiglio Comunale nella commissione per l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari e nella Commissione Consultiva per l'Agricoltura” spiega il presidente Fiorenzo Pivettache così continua: “L'ultima proposta di deliberazione riguarda la possibilità di applicare anche a Casale Monferrato la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento. Tale procedura, alla quale l'Ente ha già aderito in passato, rappresenta un’opportunità per il Comune, che ottiene in tal modo la riscossione anche di crediti ormai vetusti abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni”.