Forza Italia, si litiga. La replica di Rossi

VALENZA - «Non capisco quale sia il motivo della polemica. Alessandro Deangelis dice che il gruppo consigliare ha fatto poco, era immobile, ma è stato proprio lui a volere che tutto passasse dal coordinamento, del quale fanno parte i consiglieri comunali e che non venissero sottoscritti atti di altri gruppi consiliari. Del resto sono in consiglio comunale a Valenza dal 1996 e gli anni di lavoro parlano per me».

Luca Rossi rispedisce al mittente, l’ex coordinatore azzurro Alessandro Deangelis le accuse di immobilismo rivolte a lui e a Sergio Cassano durante l’incontro con gli organi di informazione al Centro comunale di Cultura, nel quale ha detto addio agli azzurri.

Del futuro della sezione di Valenza se ne parlerà stasera in un incontro a Casale Monferrato, al quale prenderanno parte il coordinatore regionale Paolo Zangrillo ed il coordinatore provinciale Ugo Cavallera.