Villaggio Esuli Istriani: “quando sostituiamo le altre 40 luci pubbliche?”

ALESSANDRIA - Le prime interpellanze del capogruppo di SiAmo Alessandria, Giuseppe Bianchini, sono del 2008. E sono proseguite per diversi anni. Fino ad arrivare ad oggi, il 2019 con una nuova richiesta alla sua amministrazione comunale. Si fa riferimento al quartiere del Cristo, Villaggio Esuli Istriani, Giuliani e Dalmati: “Da tempo chiedo attenzione per l'illuminazione pubblica della zona, ormai obsoleta che non garantisce luce e quindi sicurezza”.

Nel febbraio di questo anno sono state sostituite 15 luci a fronte delle 55 da cambiare, “per mancanza di risorse economiche” si legge nel testo dell'interpellanza. Ovvero sono state sostituite le lampade dei primi tre lotti di caseggiato, “con grande apprezzamento da parte degli abitanti del Villaggio”.

Ora il consigliere comunale prova con un nuovo tentativo, chiedendo alla giunta di Cuttica di Revigliasco “di ultimare la sostituzione di tutte le restanti luci di vecchia generazione che non garantiscono più una adeguata illuminazione. Esigenza soprattutto per la sicurezza delle persone che transitano di lì”.