"Non so se possiamo fidarci del Pd dei renziani"

ALESSANDRIA - Se volete un grillino insoddisfatto, non dovete fare molta strada. Ad Alessandria, basta andare a cercare il portavoce. Si chiama Michelangelo Serra, è stato candidato a sindaco del Movimento Cinque stelle e adesso è il capogruppo in Comune.

Serra, sappiamo che è scettico sull’alleanza tra il suo partito e il Pd. "Ecco, scettico sì, contrario in toto direi di no. Scusate ma io non mi fido molto di questo Pd, caratterizzato dalle correnti e dalle presenza di molti renziani sia alla Camera che al Senato. Ho il terrore che questa intesa non vada a buon fine".

Lo farà sapere col voto, quando dovrà esprimersi attraverso l’ormai celebre piattaforma Rousseau. "Non chiedetemi per chi voterò, perché non lo dirò di certo".

Resta la perplessità. "Forse sarebbe stato meglio pensare ad altre soluzioni, con una nuova classe dirigente. Con ciò, mi auguro che l’alleanza funzioni, eh".