Assessore e presidente guardano alla Russia

EKATERINBURG - Anche Alessandria sarà protagonista, fino a domani, dell’edizione numero 23 di Expotravel 2019, la Fiera internazionale specializzata sul turismo che si svolge a Ekaterinburg: in Russia, infatti, è presente una delegazione di Palazzo Rosso guidata dall’assessore al Turismo e commercio, Mattia Roggero, e dal presidente del consiglio comunale, Emanuele Locci.

Venti i Paesi coinvolti nell’evento, che ha l’obiettivo di mettere in vetrina i migliori prodotti e servizi dei diversi territori, al fine di attirare nuovi potenziali operatori e utenti attivi sia nella vasta area russa degli Urali, sia all’estero.

La nostra città ha risposto ‘presente’ all’invito «nell’ambito di una strategia più ampia - spiega Roggero - che vede coinvolta anche l’amministrazione comunale di Genova e Alexala, l’Azienda di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria. Il tutto, per valorizzare al massimo l’offerta turistica che la nostra area, insieme a quella genovese, può mettere in campo nei confronti di un mercato che, in riferimento a quello russo, è sicuramente in espansione».