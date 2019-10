"Annaratone si dimetta dall’assemblea cittadina"

ALESSANDRIA - La decisione del consigliere comunale eletto con il Quarto Polo, Simone Annaratone, di abbandonare il movimento e creare, in consiglio comunale, il gruppo di Italia Viva ha scatenato non poche discussioni all’interno del movimento civico Quarto Polo.

Dopo l’accorata lettera pubblica su ‘Il Piccolo’ di venerdì, così, l’ex candidata sindaco Oria Trifoglio decide di intervenire personalmente sulla questione. E lo fa, come suo solito, senza peli sulla lingua.

«Chiediamo pubblicamente le dimissioni del consigliere Annaratone dall’assemblea cittadina - sottolinea - Il suo è stato un percorso non corretto, leale e neanche trasparente. Anzi, sembra quasi che il tutto sia frutto di premeditazione e sono amareggiata da questo comportamento, perché parliamo di una persona che si è candidata con me, con noi del Quarto Polo e probabilmente non siamo stati in grado di comprendere fino in fondo la sua natura».