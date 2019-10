Piccioni e zecche, Sale Rosse da disinfestare

ALESSANDRIA - Sale Rosse della biblioteca ‘Francesca Calvo’ chiuse “in attesa di disinfestazione da insetti nocivi”, come recita il cartello apposto sulla porta d’ingresso.

Quando? «Subito», è la risposta degli assessori Cinzia Lumiera (Bilancio) e Giovanni Barosini (Lavori pubblici).

«Al massimo entro l’inizio del mese di novembre - aggiungono - quegli spazi potranno essere restituiti alle mamme, visto che vengono usate per le letture dei bambini e anche per le scuole. Proprio lì, oltretutto, avevamo fatto installare una poltrona MimmaMà (studiata e realizzata per sostenere le mamme nelle posizioni di allattamento a culla, ndr)».