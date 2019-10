Dentro a fine anno? Sì, ma servono 600mila euro...

SAN MICHELE - Una storia lunga e travagliata che sembra non avere mai fine: è quella del progetto di housing sociale di San Michele. Questa sarà la volta buona per mettere un punto? «I lavori sono quasi ultimati. Mancano gli allacci ad acqua, luce e gas e poi si può procedere ai primi ingressi. Entro fine anno».

Queste le parole dell’assessore Piervittorio Ciccaglioni, in una commissione in cui erano presenti anche i vertici Atc, coinvolti insieme a Cissaca e Regione in questa partita. Che nonostante tutto, presenta ancora incertezze sul fronte di accordi e gestione della struttura.

Con la Regione Piemonte si sta rivedendo il protocollo, quello del 2009, con condizioni che oggi sono «difficilmente praticabili» ha aggiunto Marco Santi, vicepresidente Atc. E sulle quali si è riscontrata anche una ‘anomalia’ - la formula del comodato d’uso trentennale - che sembra rendere difficile il finanziamento.